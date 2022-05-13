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С летевшим в Уфу самолетом произошло ЧП на высоте более километра над землей

13 мая 09:14
Фото: 1MI
Причиной для отстранения стала техническая неполадка, которая дала о себе знать, когда самолет находился на высоте более 1 000 метров над землёй, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент»

Ависудно, ранее выполнявшее рейс «Минеральные Воды — Уфа» отстранили от полётов. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Причиной для отстранения стала техническая неисправность — давление в гидросистеме. Сообщается, что во время захода на посадку 12 мая сработала индикация падения давления в гидросистеме «А». Инцидент произошел, когда самолет находился на высоте 1066 метров.

Отмечается, что пилоту удалось посадить самолет, на борту которого семь сотрудников экипажа, а также более сотни пассажиров. Техобслуживание выявило, что в гидросистемк «A» нарушена была герметичность гидроклапана.

Напомним, ранее самолет, летевший рейсом «Москва — Оренбург» вынужден был совершить экстренную посадку в столице республики. О том, что произошло далее Mkset рассказал один из пассажиров, находившийся на борту самолёта во время посадки.

Инцидент с вынужденной посадкой Mkset также прокомментировали в республиканской прокуратуре.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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