Пассажир рейса Москва-Оренбург рассказал детали экстренного приземления в Уфе

Со слов очевидца, пассажира данного самолета не на шутку перепугались, а пилот сделал важное заявление. Об этом пассажир рассказал Mkset 12 мая спустя некоторое время после приземления в Уфе.

Как отметил пассажир самолета Москва-Оренбург, приземлившегося в Уфе днем 12 мая, когда самолет подлетал к Оренбургу, его "резко тряхнуло и он пошел резко вниз". - Все перепугались из-за этого. Но люди вели себя адекватно, никто в панике не кричал. После того, как самолет резко пошел вниз, был какой-то странный металлический звук. Нам показалось, что что-то случилось с самим самолетом, была версия, что шасси не открылись. Но потом мы набрали высоту и капитан корабля заявил, что из-за погоды мы заходим на второй круг и не можем сесть в Оренбурге, - отметил в разговоре с журналистом Mkset пассажир самолета. В настоящее время, как отмечает очевидец, пассажиры рейса Москва-Оренбург находятся в здании аэропорта Уфы и пока не знают, что будет дальше. По официальным данным, версия с шасси не подтвердилась, самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за сильного ветра.

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