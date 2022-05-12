Стало известно, как пассажиры севшего в Уфе самолета из Москвы доберутся до Оренбурга

В прокуратуре РБ на транспорте журналисту Mkset прокомментировали инцидент с самолетом и рассказали подробности.

По данным прокуратуры РБ на транспорте, на борту судна находились 75 пассажиров, в том числе двое детей. Пострадавших нет, отметил представитель прокуратуры Екатерина Байбурина. — Рейс был отменен, пассажиров должны доставить в пункт назначения автобусом, по правилам это организовывает перевозчик. Информация о технической неисправности самолета не поступала, — сообщили в ведомстве. Ранее пассажиры данного самолета предположили, что у самолета не смогли открыться шасси. По официальной информации уфимского аэропорта, самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за сильного ветра. К слову, в представительстве «Аэрофлота» в Уфе, осуществлявшего данный рейс, отказались предоставлять информацию по данному инциденту.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter