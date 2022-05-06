Золото Башкирии — фронту

В историю Великой Отечественной войны немало самоотверженных страниц вписано жителями Урала. В их числе - и работники Учалинского месторождения цветных металлов, которое было открыто накануне, в 1939 году. Когда Германия напала на СССР, на «Железной шляпе» — так прозвали перспективную залежь — уже вовсю шли работы, в том числе и по добыче золотосодержащей руды. С началом войны большинство горняков Учалинского рудника треста «Башзолото» отправились на фронт, а их место заняли старики, женщины и дети. Другого выхода не было: страна остро нуждалась в средствах на военную технику и оружие, а учалинская руда была богатой по содержанию — до 475 граммов золота в каждой тонне.