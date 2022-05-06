Золото Башкирии — фронту

В историю Великой Отечественной войны немало самоотверженных страниц вписано жителями Урала. В их числе - и работники Учалинского месторождения цветных металлов, которое было открыто накануне, в 1939 году. Когда Германия напала на СССР, на «Железной шляпе» — так прозвали перспективную залежь — уже вовсю шли работы, в том числе и по добыче золотосодержащей руды. С началом войны большинство горняков Учалинского рудника треста «Башзолото» отправились на фронт, а их место заняли старики, женщины и дети. Другого выхода не было: страна остро нуждалась в средствах на военную технику и оружие, а учалинская руда была богатой по содержанию — до 475 граммов золота в каждой тонне.
В военное время женщины и подростки составляли примерно половину всех рабочих рудника. В шахте они выполняли тяжелую работу забойщиков и каталей. Груженые горной массой тачки приходилось тащить на поверхность вручную — по деревянному настилу. Работать приходилось по 10 часов в день: восемь — в шахте, еще два — снаружи, просеивая золотоносный песок. Руду разбивали и вывозили на лошадях, быках и даже верблюдах, которых привели с собой казахи из Кустанайской области, прибывшие на помощь к учалинцам.
Параллельно Учалинский рудник продолжал строиться, а добыча золота шла ударными темпами, невиданными прежде в истории золотой промышленности Башкирии — с 1941 по 1944 год она выросла в 15 раз! Старатели рудника были убеждены, что каждый килограмм добытого золота неумолимо приближает Победу, и поэтому работали не жалея сил. Их самоотверженный труд неоднократно отмечался Переходящими Красными Знаменами Всесоюзного центрального совета профсоюзов и Наркомата цветной металлургии.
Помимо трудовых подвигов, коллектив рудника оказывал помощь фронту, собирая деньги на вооружение Красной Армии. Так, в годы войны в фонд обороны было передано 18 кг золота и более 500 тыс. руб. — на строительство самолетов и танков, которым, к слову, присваивали соответствующие названия («Башкирский истребитель», «Старатель Башкирии», «25-летия Башкирии», «Учалинский старатель»). Верховное главнокомандование высоко ценило безвозмездную помощь учалинских горняков, и в феврале 1945 года Учалинскому руднику присудили Переходящее Красное знамя Госкомитета Обороны СССР, которое позднее было оставлено здесь на вечное хранение. Отметим, что в Башкирской АССР было всего шесть предприятий, удостоенных такой высокой награды.