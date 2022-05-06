Штраф за сообщение, нашествие крыс в Уфе и заваленная могила ветерана ВОВ

Между тем, мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки. Так, молодая мама стала фигурантом административного дела по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ и получила штраф. Подчеркнем, что делу дала ход соседка Ибрагимовой Елена Сафонова, которая заприметила листовку и поспешила сообщить о ней не только правоохранителям, но и омбудсмену по правам ребенка в Башкирии. Неравнодушная гражданка Сафонова не только сообщила о листовках, которые назвала непатриотичной позицией, но и попросила проверить условия проживания ребенка Ибрагимовой.