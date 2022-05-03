Жительница Уфы пожаловалась на заваленную срубленными деревьями могилу ветерана ВОВ

Так, в подтверждении своих слов Татьяна прикрепляет фотографию, на которой отчетливо видно, что место захоронения, действительно, оказалось под срубленными деревьями, которые самостоятельно убрать практически невозможно. По словам, женщины, могилу они почистили сами «как смогли», однако вопрос: «Куда смотрит администрация кладбища?» — для Татьяны остаётся непонятным.