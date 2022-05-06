В Башкирии отменят штрафы за нарушение масочного режима

Так, ст. 20.6.1 КоАП РФ предполагает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. Предпринимателей могут оштрафовать на суммы от 30 до 50 тыс. рублей, юрлиц — на суммы от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение штрафы возрастают, возможна дисквалификация руководителей и административное приостановление деятельности предприятий.