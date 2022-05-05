В Башкирии были отменены штрафы за уличную торговлю

Напомним, впервые о запрете на штрафы садоводов заговорил глава Башкирии, кроме того, Хабиров потребовал организовать условия для уличной торговли. Спустя некоторое время, администрация Уфы опубликовала список разрешенных площадок для реализации продукции с сада. Так, общее количество количество торговых мест составляет 654.