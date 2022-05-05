Жители Уфы сообщают о нашествии мышей и крыс в нескольких многоквартирных домах

Жители Уфы сообщают о нашествии мышей и крыс в нескольких многоквартирных домах
Жители Уфы сообщают о нашествии мышей и крыс в нескольких многоквартирных домах
Вчера, 09:29ОбществоЭлина СайфрановаФото: pixabay.com
В домах по проспекту Октября и по улице Транспортная началось нашествие мышей и домовых крыс. Грызуны атакуют подвали, пытаются пробраться в квартиры жильцов и пугают не только самих жителей, но и местных кошек.

Жители уфимских многоэтажек сообщили о нашествии мышей и домовых крыс. Так, на сайте электронной приемной появилось обращение уфимки, которая сообщает «о вопиющем случае». Дело в том, что на улице Транспортной проводился ремонт придомовой территории, в частности, снимали асфальтное покрытие, кроме того были закрыты и мусоропроводы в доме № 36/3. Все это привело к тому, что наружу вышли десятки грызунов — «крысы разных размеров».

— На улицу страшно выйти даже в дневное время, они агрессивно бегают, пугают взрослых и детей своим голодным видом, их боятся даже кошки. Я конечно все понимаю- это ремонт, но их нападение на дом выглядит с каждым днем все более масштабным, пишет жительница дома по улице Транспортная.

Спустя несколько дней в социальных сетях главы Башкирии появилось похожее обращение, но уже от жителя многоэтажки на проспекте Октября. Так, сообщается, что полчища грызунов атакуют подвал дома, а также намереваются забежать в квартиры. По словам жильцов, что мышей становится с каждым днем все больше и больше, кроме того, появляться грызуны начали не только под покровом ночи, но и днем.

— Мы подвергаемся риску заболеть, потому что мыши портят продукты, а также можем заразиться инфекцией через мышиный помет, пишут жильцы дома по проспекту Октября.

К слову, на возмущения ответила администрация Октябрьского района Уфы. В частности, было обещано обработать подвал от грызунов.

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