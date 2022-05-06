Власти Башкирии не раскрыли гонораров Баскова и Лещенко за концерт 9 мая в Уфе

По данным концертно-праздничного агентства Proconcert (занималось организацией выступлений артистов на этно-ночи во время Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии и на дне республики в Уфе в 2017 году), гонорары Николая Баскова начинаются от 85 000 € (5,99 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 5 мая), Льва Лещенко — от 25 000 € (1,7 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 5 мая), аналогичная сумма указана у МакSим. «Отпетые мошенники», судя по информации сайта агентства, получают от 500 тысяч рублей за концерт.