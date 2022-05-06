Власти Башкирии не раскрыли гонораров Баскова и Лещенко за концерт 9 мая в Уфе

Власти Башкирии не раскрыли гонораров Баскова и Лещенко за концерт 9 мая в Уфе
Власти Башкирии не раскрыли гонораров Баскова и Лещенко за концерт 9 мая в Уфе
Вчера, 11:14ОбществоНаталья БалыковаФото: radiokp.ru
Информация об этом является конфиденциальной, говорится в ответе пресс-службы глава республики на запрос Mkset.

«Размер гонорара приглашенных артистов согласно условиям заключенных договоров относится к конфиденциальной информации», — сообщили в пресс-службе.

Вопрос об общей стоимости концерта, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и праздничного салюта также остался без ответа. В официальном ответе лишь сообщается, что финансирование мероприятий проводится из муниципального и республиканского бюджетов, а также из внебюджетных источников. При этом более половины выделенных на концерт средств будут внебюджетными.

Праздничное мероприятие запланировано 9 мая на площадке в амфитеатре конгресс-холла «Торатау». Как сообщал Mkset, ранее региональные власти анонсировали выступление Николая Баскова и Льва Лещенко. Позже к списку звезд добавили певицу МакSим и группу «Отпетые мошенники».

По данным концертно-праздничного агентства Proconcert (занималось организацией выступлений артистов на этно-ночи во время Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии и на дне республики в Уфе в 2017 году), гонорары Николая Баскова начинаются от 85 000 € (5,99 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 5 мая), Льва Лещенко — от 25 000 € (1,7 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 5 мая), аналогичная сумма указана у МакSим. «Отпетые мошенники», судя по информации сайта агентства, получают от 500 тысяч рублей за концерт.

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