Жители Башкирии возмутились неорганизованностью мероприятий с теплоходами в Уфе

Посмотреть, как из Уфы отплывают 3 круизных теплохода пришли не только уфимцы, но и жители других районов Башкирии. Однако время отплытия было указано, согласно московскому времени — в 18:00.

Жители Башкирии в социальных сетях жалуются на неорганизованность мероприятий с тремя круизными теплоходами, прибывшими в Уфу на днях. В частности, горожане возмущаются тем, что 4 мая, когда в Уфу прибыли три круизных теплохода, время их отплытия было указано в другом часовом поясе. Так, в 18:00 посмотреть на сие событие на Набережной Белой в Уфе собрались тысячи жителей региона, однако позже выяснилось, что отплывают теплоходы в 20:00. Так рекламировали, мол, приходите в 18 часов, посмотрите, как все три корабля тронутся. Тысячи людей пришли, а отправление по московскому времени?!!! Зачем мы узнаем об этом на набережной в шесть вечера? возмущается житель Башкирии в соцсетях. Отмечается, что ради этого семья с детьми приехала из Кушнаренково. Так, в Минтрансе Башкирии заверяют, что с их стороны была представлена верная информация об отправлении теплоходов — 4 мая в 20:00 по местному времени. Помимо этого, указывается на то, что время прибытия и отправления теплоходов было ориентировочным. Кроме того, жители Уфы обращают внимание на то, что днем в городе не были организованы ни выставки, ни концерты, «в цветниках прошлогодние цветы», да и туристам, по словам женщины, «нечего показать». Почему такое халатное отношение у наших руководителей, которые занимают площади на Набережной? Такие деньги гребут, но не вкладываются ни во что. Если честно, ну нечего показать нашим туристам, жаль оченьПишет Альмира К.

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