Мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки

Суд счел, что размещение листовок «на всеобщее обозрение носит публичный характер» и признал Ибрагимову виновной, хотя и принял во внимание, что женщина одна воспитывает ребенка, находится в отпуске по уходу за ребенком и впервые совершила административное нарушение. Издание сообщает, что Ибрагимова и её адвокат не будут пытаться оспорить решение суда, так как «не видят в этом смысла».