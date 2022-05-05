Только не они: список антикандидатов на пост главы башкирского Минздрава

Кресло министра республиканского здравоохранения все еще свободно. Должность стала вакантной 28 марта, после перехода Максима Забелина на должность руководителя администрации главы РБ. Объявляя об этом, глава Башкирии Радий Хабиров дал понять, что назначенный исполнять обязанности руководителя Минздрава Азат Рахматуллин — будет лишь временным руководителем. Замену Забелину собирались найти «в течение определенного времени».
В Башкирии кандидатов на руководящие посты в Минздраве если не привезут из других регионов (так было с самим Забелиным и двумя его замами — Ириной Кононовой и Игорем Засядкиным), то могут выбрать из числа руководителей городских и центральных районных больниц региона.
По логике вещей главу Минздрава должны выбрать из числа лучших специалистов здравоохранения. Однако в Башкирии так происходит не всегда. Есть главврачи, которых жители Башкирии не хотели бы видеть на должности руководителя региональным здравоохранением ни при каких условиях. Мы проанализировали, какие больницы и главврачи чаще всего критиковались в социальных сетях и СМИ.
В феврале общественности стал широко известен главврач Ишимбайской ЦРБ Валерию Шапочкин. В феврале сотрудники «скорой» этой больницы объявили итальянскую забастовку, устав от переработки и недоплат. Формат протестной акции предполагал работу четко по инструкции, то есть фельдшеры бы продолжали оказывать помощь больным в рамках должностных обязанностей (без переработок). Руководство больницы отреагировало молниеносно: 5 февраля трое «бунтовщиков» — лидеров отделения независимого профсоюза «Действие» — уволили.
Позже Гострудинспекция установила, что медработников лишили работы незаконно, а также выявила ряд нарушений прав «скоровиков». Суд восстановил их на работе. Отдельная история случилась, когда неустановленные лица «слили» блогеру Арслану Нигаматьянову компромат на скоровиков — запись их разговоров в пациентами. Эффект, правда, получился не совсем таким, как планировалось: особого криминала в самих диалогах не было, высокопоставленные чиновники Башкирии гораздо чаще позволяли себе гораздо грубые выражения и не всегда за них извинялись. При этом в опубликованных записях звучали персональные данные пациентов, а это уже совершенно точно является нарушением.
Следующим, нелюбовь пациентов снискал главврач Белорецкой ЦРКБ Виктор Чубик. Местные жители жалуются, что в местной поликлинике можно сделать «мало какие» анализы, поскольку в лаборатории нет некоторых реактивов. Они уже привыкли обращаться в частные учреждения, а также консультироваться у врачей в Магнитогорске.
Жительница Белорецка также обратила внимание на убогую атмосферу, в которой работают медики: столы «времен очаковских и покоренья Крыма». Другие горожане отметили, что условия работы главврача лучше. Все кабинетное «богатство» досталось ему от экс-руководителя Евгения Кустова, который во времена скандальной коронавирусной вспышки в РКБ был повышен до замминистра здравоохранения Башкирии, а затем перешел на аналогичную должность в Подмосковье.
Осень 2021 года запомнилась протестами жителей Учалов, выступивших против реорганизации местной больницы. Местную лабораторию и роддом присоединили к Белорецкому медучреждению, в городе оставили только экстренные койки для беременных женщин. Жители сообщали, что после оптимизации качество оказываемой медпомощи серьезно ухудшилось. В Минздраве между тем говорили, что опасения учалинцев беспочвенны.
Еще один претендентом, которого не хотели бы видеть на столь ответственном посту, стала экс-главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас. Сейчас она занимает аналогичную должность в Благовещенской районной больнице.
Прежнюю должность Жанна Карунас покинула после череды скандалов. Сотрудники больницы жаловались на переработки и плохие условия труда. А 18 августа машина «скоровиков» этой больницы въехала в припаркованный на обочине КамАЗ. И фельдшер и водитель умерли от травм. После этого родственники погибшего фельдшера заявили, что трагедия произошла из-за невыносимых условий работы. Позднее выяснилось, что это действительно так — водитель работал несколько суток без выходных и уснул за рулем.
Ранее сотрудники скорой помощи в Иглинском районе заявили о своем желании присоединиться к итальянской забастовке ишимбайских коллег.
Кадровые резервы могут скрываться и в Сибайской ЦРБ. Местный главврач Радик Надыргулов молод, энергичен и готов к госслужбе. Готов ли он служить людям?
Жители Сибая, потерявшие родственников в местной больнице, называют ее «фабрикой смерти». В октябре прошлого года в этом медучреждении от перитонита умер семилетний мальчик. По словам родственников ребенка, врачи осматривали его дважды, но не смогли вовремя поставить диагноз «аппендицит». Когда мальчик попал на операционный стол, у него уже развилось тяжелое осложнение. По словам родственников малыша, молодые хирурги не смогли найти воспаленный аппендикс и вызвали на помощь 70-летнего коллегу. Операцию завершили, но мальчик той же ночью умер. Примечательно, что в соцсетях местные жители рассказали аналогичные истории, когда их детей также прооперировали, предположительно уже с развившимся осложнением аппендицита. А беременной жительнице Сибая с таким диагнозом пришлось перенести три таких вмешательства — жизнь ей и ее ребенку в результате спасли уфимские врачи.
Кроме того, сибайцы жалуются на недостаточность квалифицированных специалистов и отток врачей из медучреждения. Есть и еще один повод для обид на местных медиков: осенью и зимой 2019 года местные жители испытывали недомогания, которые, как они считали, были связаны с загрязнением воздуху диоксидом серы (газ выделял тлеющий рудный карьер). Однако тогда медики ни в одном случае не подтвердили, что обострения связаны с тлением руды.
У республиканского Следкома тоже есть вопросы к сотрудникам сибайской больницы. Осенью 2021 года там задержали биолога клинико-диагностической лаборатории и медсестру. В отношении медработников возбудили уголовное дело: в полиции установили, что медработники организовали торговлю фальсифицированными сертификатами о вакцинации от COVID-19.
Между тем у Надыргулова — неплохие шансы пойти на повышение. Глава города Рустэм Афзалов недавно возглавил Госкомитет по предпринимательству и туризму и может помочь карьерному росту земляка.
Белебеевская ЦРБ весной 2020 года стала одним из двух крупных очагов COVID-19 в регионе. Впервые вспышка инфекции произошла в крупнейшем стационаре Башкирии — Республиканской клинической больнице имени Куватова. Несмотря на симптоматику стационар продолжал принимать и выписывать пациентов. Один из таких больных — предположительно, 81-летний мужчина — вернулся домой и затем попал с пневмонией в Белебеевскую ЦРБ. В результате там COVID-19 заболели свыше 40 человек, среди которых были пациенты и сотрудники больницы.
Оперативно купировать очаг не удалось, что вызывало беспокойство у Роспотребнадзора. Руководил (и руководит сейчас) этим медучреждением молодой врач Рустем Ишмурзин.
В данном материале нельзя не вспомнить экс-руководителя РКБ им. Куватова Эльзу Сыртланову. После вспышки коронавируса в главном стационаре республики полностью или частично закрылись более 10 больниц в ряде городов Башкирии. Там пациенты заболели ОРВИ после выписки из республиканской больницы.
Республиканское СУ СКР проводило проверку действий руководства РКБ по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), однако не стало возбуждать уголовное дело. В мае 2020 года Эльза Сыртланова покинула свой пост по собственному желанию. А в конце июня в День медработника была награждена почетной грамотой Республики Башкортостан.
Наказало медучреждение только территориальное управление Роспотребнадзора. Ведомство возбудило административные дела в отношении эпидемиолога клиники и самого юридического лица, по итогам их рассмотрения были назначены штрафы. Эльза Сыртланова же весной 2021 года получила работу в Москве — возглавила подразделение Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), где и продолжает трудиться.
При прежнем министре Минздрав отчитывался о решении кадровой проблемы в отрасли, о строительстве новых ФАПов и больниц. Однако параллельно шла и оптимизация, в период пандемии пациенты с коронавирусом жаловались на огромные очереди и отсутствие бесплатных лекарств. Были проблемы и с госпитализацией. Нам бы очень хотелось, чтобы на место главы ведомства пришел грамотный и ответственный руководитель, который будет решать проблемы пациентов, а не просто «осваивать» бюджет.
UPD: Пока готовился этот материал, стало известно об увольнении главврача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина.