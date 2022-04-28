Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой

Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой
Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой
Вчера, 11:08ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Следственные действия могут быть связаны с уголовным дело по факту закупки жизненно важных лекарств, сообщает издание Пруфы со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обыски проводятся в гостинице «Айгуль», где живет чиновница. В СКР по Башкирии пока не комментируют эту информацию. Источник в региональном правительстве, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что Ирина Кононова не задержана.

«Задержания нет, следствие проводит работу по делу», — сказал он.

В пресс-службе республиканского Минздрава, в свою очередь, также отказались подтвердить или опровергнуть сообщение об обысках. В то же время там отметили, что Ирина Кононова продолжает исполнять свои обязанности, она сне находится в отпуске и не отстранена от работы. При этом подтвердить, что замминистра ведомства в данный момент находится на рабочем месте, там не смогли, сославшись на то, что пресс-служба расположена в другом филиале Минздрава.

На звонки по мобильному телефону самой Ирины Кононовой никто не отвечает.

Как сообщал Mkset, в апреле Следком по Башкирии возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Минздрава при закупке жизненно важного лекарства. По данным следствия, в 2019 году республика закупила за 51 млн рублей более 3,7 тысячи упаковок препарата «Трипторелин». Лекарство предназначалось для льготников. Количество приобретенного препарата десятикратно превысило потребность в нем, из-за чего у более 1670 упаковок истек срок годности.

Ирина Кононова была назначена на должность замглавы Минздрава в марте 2019 года. В круг ее обязанностей входили вопросы закупки лекарств.

«Трипторелин» применяют при лечении эндометриоза, миомы матки, рака предстательной железы.

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