«Pavlovka forever»: Радий Хабиров показал, как проводит майские выходные с супругой

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографию с супругой Каринэ, чтобы проиллюстрировать духоподъемное сообщение о республике.
— Это Башкортостан! Мы живем здесь, трудимся, создаем семьи, растим детей. И это наша природа, невероятно красивая и богатая всеми красками жизни! — написал глава региона, добавив в качестве постскриптума «Pavlovka forever».
В комментариях пользователи умилились публикации, но, впрочем, некоторые по традиции продолжили жаловаться на проблемы в регионе. Так, например, уфимец Александр Волков написал, что грязь на улицах все еще не убрана, хотя уже начался май: «ЖК „Цветы Башкирии“, все в пыли!»