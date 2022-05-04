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«Pavlovka forever»: Радий Хабиров показал, как проводит майские выходные с супругой

4 мая 13:16
Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава Башкирии опубликовал в соцсетях фотографию с супругой, описав свои майские выходные.

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографию с супругой Каринэ, чтобы проиллюстрировать духоподъемное сообщение о республике.

— Это Башкортостан! Мы живем здесь, трудимся, создаем семьи, растим детей. И это наша природа, невероятно красивая и богатая всеми красками жизни! — написал глава региона, добавив в качестве постскриптума «Pavlovka forever».

В комментариях пользователи умилились публикации, но, впрочем, некоторые по традиции продолжили жаловаться на проблемы в регионе. Так, например, уфимец Александр Волков написал, что грязь на улицах все еще не убрана, хотя уже начался май: «ЖК „Цветы Башкирии“, все в пыли!»

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#Новости#Андрей Королев#Общество
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