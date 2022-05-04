«Pavlovka forever»: Радий Хабиров показал, как проводит майские выходные с супругой

В комментариях пользователи умилились публикации, но, впрочем, некоторые по традиции продолжили жаловаться на проблемы в регионе. Так, например, уфимец Александр Волков написал, что грязь на улицах все еще не убрана, хотя уже начался май: «ЖК „Цветы Башкирии“, все в пыли!»