С чего начинает сообщения для своей супруги Радий Хабирова, по каким поводам дарит цветы, а также о семейных традициях. Об этом глава региона рассказал на встрече со студентами БГУ.

Глава башкирии раскрыл секреты отношений с супругой Каринэ. Так, Радий Хабиров все сообщения, адресованные к жене начинает со слов «милая», а в годовщину знакомства преподносит букет цветов. Как сообщил глава региона на встрече со студентами Института права БГУ, это уже стало небольшой семейной традицией. Кроме того, глава отмечает, что раньше каждый вечер супруги проводили за чтением книги «Мастер и Маргарита». — Сейчас ввиду моей занятости это не всегда получается. Мы стараемся все делать вместе и отдыхать вместе, мы бережем свою любовь, традиции в этом плане очень сильно работают на укрепление отношений, — приводит слова Радия Хабирова издание «Башинформ».

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