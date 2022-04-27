Татьяна Минеева оценила инициативу Титова об отсрочке и снижении страховых взносов

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что решение российского президента об отсрочке выплаты страховых взносов за второй квартал затронет две трети отечественной экономики, в результате чего бизнесу удастся сохранить около 1,1 трлн руб. на платежах за второй квартал, и еще 0,5 трлн — за третий квартал. А бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил объединить отсрочку по уплате страховых взносов со снижением ставки взносов до 15% для всех категорий бизнеса. По его словам, согласование такой отсрочки поможет предприятиям и благоприятно скажется на ценообразовании, а также даст возможность в сжатые сроки перенаправить потоки с экспорта на внутренний рынок. Но, с другой стороны, такой меры были бы достойны и экспортно ориентированные технологичные компании, прокомментировал бизнес-омбудсмен при президенте РФ.