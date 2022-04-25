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«Башмедь» построила в Акъяре новый храм

25 апреля 07:34
Фото: УГМК
Торжественное открытие церкви в райцентре Хайбуллинского района селе Акъяр состоялось накануне праздника Пасхи.

В 2016 году по просьбе общественности в ООО «Башкирская медь» обратился настоятель Бурибаевского храма иконы Божьей Матери «Всецарица» иеромонах отец Филарет. Село Акъяр существует с середины позапрошлого века, а церкви до сих пор в нем нет, прихожанам приходится ездить на церковные службы в соседний Бурибай.

В «Башкирской меди» полностью взяли на себя решение этой проблемы. Место для будущего храма выбрали на пересечении двух дорог, связывающих Акъяр с другими регионами. Выровняли площадку, уложили фундамент, установили деревянный сруб в форме креста, застелили крышу, а макушку здания увенчали куполами.

После того, как сруб дал усадку, строители взялись за обустройство коммуникаций и отделочные работы. Провели водопровод, канализацию, электроосвещение. Пластиковые окна установили цветом и текстурой «под дерево», на втором этаже обустроили колокольню. Полы сделали теплыми, стены обшили негорючим изоляционным материалом и закрыли гипсокартоном. Затем была оборудована собственная котельная, подключен газ.

Имя храму дано в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Это очень известная и любимая в народе икона с Афона.

— Наш храм хотя и только открывается, но у него уже есть своя история. Когда сруб уже стоял под куполами, в Бирскую епархию привезли ту самую икону «Скоропослушница» из Афонского монастыря, возили ее по приходам. Добралась икона и до Акъяра, и стены строящегося храма были освящены чудотворным ликом Божьей Матери. А список иконы нам подарила одна уфимская художница. Колокола тоже достались нам с уже действующей церкви — намоленные, — говорит настоятель церкви отец Филарет.

Почетные гости праздника — генеральный директор «Башмеди» Александр Туленков и глава района Рустем Шарипов перерезали ленточку, и колокольный звон возвестил о том, что в селе появилось священное место, куда люди будут приходить со своими радостями и печалями, где будет развиваться полноценная церковноприходская жизнь.

Помимо «Башмеди» на территории Республики Башкортостан работают еще два предприятия УГМК: АО «Учалинский ГОК» и ООО «Шахтостроительное управление».

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#Новости#Андрей Королев#Общество
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