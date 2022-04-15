В инженерной школе УГМК занимаются более 70 учалинских ребят

В инженерной школе УГМК занимаются более 70 учалинских ребят
В инженерной школе УГМК занимаются более 70 учалинских ребят
Вчера, 09:57ОбществоФото: УГМК
В образовательном проекте УГМК участвуют дети из городов и районов, где расположены предприятия Компании.

В конце 2021 года Уральская горно-металлургическая компания запустила новый образовательный проект для учащихся 7-10-х классов — Инженерная школа УГМК. В нем участвуют дети из городов и районов, где расположены предприятия Компании. Занятия бесплатные и идут по трем предметам: математике, физике и химии. Школьников обучают преподаватели российских ВУЗов и Технического университета УГМК.

На сайте Инженерной школы зарегистрировались почти 300 учалинских школьников. Более 70 из них успешно прошли тестирование по математике и физике и после новогодних каникул приступили к занятиям в онлайн-формате. Два-три раза в неделю ребята участвуют в вебинарах, тематических онлайн-семинарах, тренингах и выполняют домашние задания.

— Я выбрал курсы по математике и физике продвинутого уровня. Учиться интересно: мы немного забегаем вперед школьной программы, глубже изучаем темы, отрабатываем, — рассказывает семиклассник из СОШ № 10 Булат Садыков. Он уже твердо знает, что в будущем станет инженером.

С техническим профилем будущей профессии определилась и десятиклассница лицея № 3 Аделина Тазетдинова. Пока она выбирает специальность, на которую будет поступать, и углубленно изучает математику с физикой. Занятия в Инженерной школе помогают ей улучшить знания по предметам и подготовиться к ЕГЭ.

— В Инженерной школе мне очень нравятся учителя: если ты что-то не понял, пишешь в чате, тебе всегда помогут, объяснят, ответят на все вопросы. Много визуализации на занятиях, презентаций, благодаря чему материал легче усваивается, — отмечает Аделина.

По окончании курса в Инженерной школе выдают сертификат. Он гарантирует абитуриенту дополнительное преимущество при поступлении в Технический университет УГМК.

О следующем конкурсном отборе учеников в Инженерную школу на 2022/2023 год будет дополнительно сообщено на сайте школы https://school.ugmk.com/ и в группе во Вконтакте https://vk.com/school.ugmk.

Материалы по теме:
образование
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы