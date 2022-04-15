В инженерной школе УГМК занимаются более 70 учалинских ребят

В конце 2021 года Уральская горно-металлургическая компания запустила новый образовательный проект для учащихся 7-10-х классов — Инженерная школа УГМК. В нем участвуют дети из городов и районов, где расположены предприятия Компании. Занятия бесплатные и идут по трем предметам: математике, физике и химии. Школьников обучают преподаватели российских ВУЗов и Технического университета УГМК.
На сайте Инженерной школы зарегистрировались почти 300 учалинских школьников. Более 70 из них успешно прошли тестирование по математике и физике и после новогодних каникул приступили к занятиям в онлайн-формате. Два-три раза в неделю ребята участвуют в вебинарах, тематических онлайн-семинарах, тренингах и выполняют домашние задания.
— Я выбрал курсы по математике и физике продвинутого уровня. Учиться интересно: мы немного забегаем вперед школьной программы, глубже изучаем темы, отрабатываем, — рассказывает семиклассник из СОШ № 10 Булат Садыков. Он уже твердо знает, что в будущем станет инженером.
С техническим профилем будущей профессии определилась и десятиклассница лицея № 3 Аделина Тазетдинова. Пока она выбирает специальность, на которую будет поступать, и углубленно изучает математику с физикой. Занятия в Инженерной школе помогают ей улучшить знания по предметам и подготовиться к ЕГЭ.
— В Инженерной школе мне очень нравятся учителя: если ты что-то не понял, пишешь в чате, тебе всегда помогут, объяснят, ответят на все вопросы. Много визуализации на занятиях, презентаций, благодаря чему материал легче усваивается, — отмечает Аделина.
По окончании курса в Инженерной школе выдают сертификат. Он гарантирует абитуриенту дополнительное преимущество при поступлении в Технический университет УГМК.
О следующем конкурсном отборе учеников в Инженерную школу на 2022/2023 год будет дополнительно сообщено на сайте школы https://school.ugmk.com/ и в группе во Вконтакте https://vk.com/school.ugmk.