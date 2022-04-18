Минэкологии объяснило гибель рыбы в озере в саду Аксакова в Уфе

Увидев странную картину на озере в городском парке в центре Уфы, в саду имени С. Т. Аксакова женщина не на шутку обеспокоилась. Она предположила, что рыба в озере погибла не по естественным причинам, а потому, что вероятно «кто-то посыпал химические реагенты около озера, где летом лебеди плавают, скорее всего из-за этого погибла рыба».