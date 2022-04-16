В Башкирии появилась онлайн-услуга по исключению недвижимости из кадастрового перечня

— Важным направлением работы Минземимущества РБ является ориентация на потребности граждан и удобство при получении госуслуг по линии земельно-имущественных отношений. Поэтому и юрлица, и физлица должны иметь возможность получения государственных услуг дистанционно в онлайн-формате. На сегодняшний день в электронном виде можно получить 26 госуслуг по линии нашего ведомства, — сообщила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.