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В Башкирии появилась онлайн-услуга по исключению недвижимости из кадастрового перечня

16 апреля 07:50
Фото: 1MI
В рамках оказания онлайн-услуги также можно получить копию акта обследования или оформить проведение обследования недвижимости.

В Башкирии для удобства юридических и физических лиц продолжается активная работа по переводу в электронную форму государственных и муниципальных услуг. Республиканский портал Госуслуг пополнился еще одной государственной услугой по исключению (включению) из кадастрового перечня объектов недвижимого имущества, доступной по ссылке https://gosuslugi.bashkortostan.ru/#/shortCard/1002.

Услуга оказывается Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в соответствии с административным регламентом.

— Важным направлением работы Минземимущества РБ является ориентация на потребности граждан и удобство при получении госуслуг по линии земельно-имущественных отношений. Поэтому и юрлица, и физлица должны иметь возможность получения государственных услуг дистанционно в онлайн-формате. На сегодняшний день в электронном виде можно получить 26 госуслуг по линии нашего ведомства, — сообщила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

В рамках оказания онлайн-услуги также можно получить копию акта обследования или оформить проведение обследования недвижимости.

— Для оформления услуги потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах и немного времени для заполнения формы. Оформление госуслуг в электронном виде упрощает процедуру получения услуг от государства, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.

Перевод государственных услуг в электронный формат является одним из принципов цифровизации государственного управления и входит в мероприятия нацпроекта «Цифровая экономика».

С начала 2022 года в Минзем РБ направлено более 14 тыс. заявлений в электронном виде. Это составляет более 40% от общего количества заявлений, поданных в онлайн-формате через Госуслуги РБ в 2021 году.

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