Другого пути нет: жители центра Уфы не могут попасть домой из-за рухнувшей лестницы

География и картография указанного участка Уфы весьма экстравагантна. Автор обращения Богданова пишет, что часть домов не выходит на улицу Волочаевскую, и заходить к себе в дом им приходится с улицы Чернышевского, а точнее подниматься из оврага между домами 128 и 136. Проход домой через овраг в центре города уже звучит весьма пугающе, но это еще не все.