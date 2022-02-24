В мэрии Уфы отчитались о ходе уборки снега после ночного снегопада и потепления

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы сегодня утром на расчистку Уфы от снега вышли 372 единицы спецтехники и почти 2 тысячи работников коммунальных служб. Сообщается, что очищаются центральные улицы, остановки, тротуары, мосты и путепроводы. в центре задействованы 254 единицы техники и 600 сотрудников. Работа по очистке улиц ведется не только в центре, но и на окраинах города.