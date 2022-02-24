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В мэрии Уфы отчитались о ходе уборки снега после ночного снегопада и потепления

24 февраля 07:53
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
После ночных осадков на фоне плюсовой температуры воздуха на улицы Уфы утром 24 февраля вышли 372 единицы техники и 1920 коммунальщиков.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы сегодня утром на расчистку Уфы от снега вышли 372 единицы спецтехники и почти 2 тысячи работников коммунальных служб. Сообщается, что очищаются центральные улицы, остановки, тротуары, мосты и путепроводы. в центре задействованы 254 единицы техники и 600 сотрудников. Работа по очистке улиц ведется не только в центре, но и на окраинах города.

Мэрия отрапортовала о 8 тоннах снега, который вывезли из столицы Башкирии за минувшие сутки. 262 тонны противогололедных реагентов было израсходовано на обработку дорог и тротуаров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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