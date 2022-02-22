Ратмир Мавлиев запретил снижать темпы уборки и вывоза снега из Уфы из-за потепления

Напомним, что вчера Mkset сообщал, что столица Башкирии заняла 14-е из 16-ти мест в рейтинге качества уборки снега в текущем году. Однако с приходом нового и.о. мэра ситуация с уборкой снега в городе начала меняться, однако горожане теперь обеспокоены огромными кучами снега во дворах, ведь не за горами весна и в случае, если снег не будет убран, жители попросту поплывут. Остается надеяться, что работы по вывозу снега будут проводить своевременно, а Уфа в личном рейтинге горожан займет безусловное первое место.