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Ратмир Мавлиев запретил снижать темпы уборки и вывоза снега из Уфы из-за потепления

22 февраля 08:43
Фото: 1MI
И.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев назвал изменения погоды в Уфе очередным вызовом для коммунальных служб города на оперативке в мэрии 22 февраля.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии перед и.о. мэра Ратмиром Мавлиевым отчитались о том, как убирается снег в городе, сообщив и о том, что 90% заявок с интерактивной карты “Уфа снежная” выполнено.

Мавлиев выслушав доклад и напомнил коммунальным службам о том, что потепление в столице это не повод снижать темпы уборки снега и его вывоза из города. Сами же капризы погоды, а именно недавний дождь со снегом “это по сути очередной вызов для коммунальных служб”. Следом Мавлиев дал поручение коммунальщикам стараться оперативно убирать снежную кашу во дворах и на дорогах. После того как снег будет убран, необходимо будет начинать работы по расчистке ливневых канализаций, напомнил и.о. мэра.

Напомним, что вчера Mkset сообщал, что столица Башкирии заняла 14-е из 16-ти мест в рейтинге качества уборки снега в текущем году. Однако с приходом нового и.о. мэра ситуация с уборкой снега в городе начала меняться, однако горожане теперь обеспокоены огромными кучами снега во дворах, ведь не за горами весна и в случае, если снег не будет убран, жители попросту поплывут. Остается надеяться, что работы по вывозу снега будут проводить своевременно, а Уфа в личном рейтинге горожан займет безусловное первое место.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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