Весенние капризы: в Башкирии ожидается снег с дождем и шквалистый ветер

Сегодня, 21 февраля, в Башкирии продолжится капризная погода, установившаяся в регионе в конце выходных.
Так, синоптики прогнозируют ночью снег, днем — мокрый снег, поэтому местами стоит ожидать гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица. На автодорогах — ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до 17 м/с.
Если температура воздуха ночью ожидается около -1…-6°, по юго-востоку до -13°, то днем прогнозируется около +2…-3°.
Напомним, Гидрометцентр России сообщал, что февраль в Башкирии будет теплее обычного — на 1-2° выше нормы (норма -13,8°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 20-40 мм).