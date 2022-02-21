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Весенние капризы: в Башкирии ожидается снег с дождем и шквалистый ветер

21 февраля 00:00
Фото: 1MI
Переменчивая погода с осадками в виде мокрого снега останется в республике примерно на неделю.

Сегодня, 21 февраля, в Башкирии продолжится капризная погода, установившаяся в регионе в конце выходных.

Так, синоптики прогнозируют ночью снег, днем — мокрый снег, поэтому местами стоит ожидать гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица. На автодорогах — ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до 17 м/с.

Если температура воздуха ночью ожидается около -1…-6°, по юго-востоку до -13°, то днем прогнозируется около +2…-3°.

Напомним, Гидрометцентр России сообщал, что февраль в Башкирии будет теплее обычного — на 1-2° выше нормы (норма -13,8°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 20-40 мм).

#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
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