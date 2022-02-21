Весенние капризы: в Башкирии ожидается снег с дождем и шквалистый ветер

Так, синоптики прогнозируют ночью снег, днем — мокрый снег, поэтому местами стоит ожидать гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица. На автодорогах — ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров.