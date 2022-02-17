«Нам стало тяжело»: чем слияние скорой в Башкирии обернется для простых медиков

— О присоединении нас к тому моменту уже уведомили, и мы готовились к нему — рассказали ведь нам об этом ещё в прошлом году. Правда, это несколько раз переносилось — сроки постоянно менялись. Но в принципе мы были к этому уже подготовлены. Но опять же смущает, что проходить это будет через процедуру увольнения, — подчеркивают сотрудники.