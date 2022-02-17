«Нам стало тяжело»: чем слияние скорой в Башкирии обернется для простых медиков

Как стало известно на днях, скорую помощь скандально известной Ишимбайской ЦРБ планируют присоединить к Стерлитамаку. Процесс слияния медучреждений разных районов республики идёт уже несколько лет. Так, в прошлом году в городе Октябрьском создали объединённую станцию скорой помощи. Туда вошли подразделения Белебея, Туймазов, Бакалинского и ряда других районов республики.
В Минздраве республики сообщают, что процесс организации межмуниципальных отделений скорой медицинской помощи в РБ начат в 2019 году с целью улучшения доступности и качества оказания скорой медицинской помощи и носит плановый характер. На данный момент в Башкирии организовано уже семь межмуниципальных отделений скорой медицинской помощи. В 2022 году Минздраву РБ остается организовать межмуниципальные отделения скорой медицинской помощи в центральной части Башкирии.
Также в ведомстве высказались об организации работы «скорой» конкретно в Ишимбае:
— На примере: в Ишимбайском районе есть деревня Октябрь, она находится на границе со Стерлитамаком, но относится к Ишимбаю. И на данный момент при обращении жителем в «скорую», скорая помощь приезжает с Ишимбайской ЦРБ, хотя ближе и быстрее доехать со Стерлитамакской СМП. Так вот, при объединении данные границы будут стерты, и операторам СМП будет направляться самая ближняя свободная машина, — резюмируют в министерстве.
Напомним, что сотрудники Ишимбайской ЦРБ вышли на итальянскую забастовку, подразумевающую работу исключительно в соответствии с уставом и отказ от выполнения сверхурочной работы. Причиной этому медики называют невыносимые условия труда и сложившуюся в стенах больницы гнетущую обстановку.
Ситуация привлекла внимание широкой общественности и СМИ. Так, действия медиков, объединившихся под эгидой профсоюза «Действия», возмутили главврачей нескольких республиканских больниц. Главврачи назвали протестные акции «дезертирством».
Корреспондент Mkset пообщался с медиками Ишимбайской ЦРБ, чтобы узнать о том, как они относятся к перспективе объединения.
— Идея присоединить Ишимбайскую ЦРБ к Стерлитамакской скорой, как мы понимаем, идёт от Минздрава, — рассказывают сотрудники «скорой», — Потому что, как нам объяснили представители на этой встрече, полосные объединения уже происходили между другими городами, и сейчас очередь дошла и до нас. Отсюда и берут своё начало эти процедуры.
Также, по словам медиков, это присоединение должно было произойти в сентябре этого года. До этого уже был подписан соответствующий приказ: с листком ознакомления и подписями сотрудников. Но сроки поменялись, и теперь объединение планируется на апрель.
— Когда к нам на станцию скорой помощи пришёл главврач, — вспоминают в больнице, — он объявил, что нас будут присоединять через сокращение штата путём увольнения. Мы, конечно, поинтересовались, с чем связаны такие поспешные сроки — было в сентябре, сейчас перенесли на апрель. На что получили от главврача ответ — «приказы Минздрава я не обсуждаю».
— Нам в общих чертах рассказали, что и как будет, что это присоединение происходит по инициативе Минздрава. Присоединят нас и наши районы, а потом уже будет единый колл-центр в Уфе, оттуда уже диспетчеры будут передавать вызовы бригадам как единая служба.
— Рассказали нам также и о том, сколько они получают, оплачиваются ли у них сверхурочные, ночные, категории и прочее, — делятся медработники.
По словам работников, общая реакция среди медицинского персонала была в целом нейтральной. Единственное, что смущает медиков, — то, что процедура происходит через увольнение.
— О присоединении нас к тому моменту уже уведомили, и мы готовились к нему — рассказали ведь нам об этом ещё в прошлом году. Правда, это несколько раз переносилось — сроки постоянно менялись. Но в принципе мы были к этому уже подготовлены. Но опять же смущает, что проходить это будет через процедуру увольнения, — подчеркивают сотрудники.
— Этот вопрос мы уже задавали Камалову Аязу Ринатовичу (главврач ГБУЗ Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф — прим.ред.), — поясняют медики, — У сотрудников есть опасения — будут ли приняты все. На что нам ответили, что гарантии в лице Альхамова (главврач СМП в Стерлитамаке — прим.ред.) есть и примут нас всех — 91 человека. Вместе с фельдшерами, водителями, фельдшерами по приему вызовов — и, как нам обещают, все они будут трудоустроены.
По словам медиков, причиной подобного юридического манёвра в руководстве называют его правильность.
— Потому что мы увольняемся от одного работодателя и принимаемся на работу другим. Нам сказали, что мы можем эту процедуру пройти через сокращение, но тогда уже нам гарантии трудоустройства в Стерлитамаке никто дать не сможет, — делятся медработники.
После публичного заявления медиков и обнародованного ими списка требований к руководству, в Ишимбайскую ЦРБ прибыла делегация из республиканского Минздрава. Впоследствии был инициирован ряд проверок внутри учреждения.
Но самой громкой новостью в свете произошедшего остаётся увольнение из больницы Ишимбая нескольких сотрудников. В том числе уволен был и Рамиль Резяпов — фельдшер и представитель профсоюза медработников «Действие».
— Нам тяжело стало работать, бесчисленные проверки, — делятся медработники, — К нам на станцию буквально приезжали целые делегации. Проверяли и документы, и машины, и саму работу фельдшеров — доходило до того, что выезжали вместе с нами на вызовы. Сейчас дело ухудшилось тем, что давление исходит непосредственно от нашего начальства.
Как говорят сами сотрудники больницы, они понимали, что проверки, само собой, должны были проходить. Но в то же время серьёзные опасения вызывают действия начальства, которые, со слов медиков, выглядят так, будто они пытаются найти нечто компрометирующее. Медиков не покидает ощущение, что за ними постоянно наблюдают.
— Постоянно какие-то объяснительные, жалобы, неизвестно откуда взявшиеся на диспетчеров, — рассказывают в ЦРБ.
Одной из главных причин своего недовольства медики называют катастрофическую нехватку кадров — работу «скорой» в неукомплектованных бригадах. В качестве ответной меры на это власти направили в Ишимбай студентов-будущих медиков.
Однако эффективность подобных мер у самих сотрудников ЦРБ вызывает вопросы.
— Студентов прислали очень много, они будто штрейкбрехеры сейчас. Большинство из них могут просто стоять и смотреть; есть среди них и немало активных, которые стремятся помочь, — отмечают медики.
Мне приходилось выезжать на вызовы со студентами и в принципе, кроме заполнения документации, наложения электродов для снятия кардиограммы, я ничего им не доверяла, — рассказывает сотрудница «скорой», — инъекции делала сама и основную часть документации также заполоняла самостоятельно. Но на тот момент они все же ездили ещё в роли студентов, сейчас же они уже выезжают как трудоустроенные.
Также, по словам ишимбайских медиков, на встрече, посвященной грядущему слиянию медучреждений, были представители государственного профсоюза медработников Стерлитамака. По их словам, в нём состоят до 100% сотрудников.
— На наш вопрос о том, будет ли обязательным при оформлении увольнения и устройстве в Стерлитамак вступление в их профсоюз, нам ответили, что у нас есть право выбора, — рассказывают в Ишимбае, — Здесь нас не ущемляют и не ограничивают. Сказали, на что мы имеем право по закону — оставить выбор за собой.
Напомним, что ранее упомянутый профсоюз медработников «Действие» принимает активное участие в поддержке и продвижении интересов сотрудников республиканских медучреждений. Многие работники Ишимбайской ЦРБ также выступают его членами.
О том, как региональному координатору «Действия» Антону Орлову вынесли обвинение о мошенничестве на сумму в 25 миллионов рублей, можно прочитать здесь.
Отдельной темой для обсуждений стал список требований медперсонала, опубликованный ещё в январе этого года. В списке есть такие пункты, как укомплектовать бригады скорой помощи (часто вместо положенных по закону двух фельдшеров на вызовы выезжал только один), ввести доплаты и стимулирующие надбавки для медперсонала, а также предоставить сотрудникам весенне-летнюю спецодежду.
— Одним из наших требований была оплата ночных смен в размере 100%, и это в Стерлитамаке, по их обещаниям, будет. Далее обеспечение СИЗами у них тоже полное — и зима, и лето (и обувь, и халаты — там это все имеется — всем этим они обеспечивают — это тоже было у нас в требовании), также сказали об оплате сверхурочных, об оплачиваемом наставничестве. И всего этого у нас в Ишимбае нет на данный момент, — рассказывает медперсонал.
По словам сотрудников Ишимбайской ЦРБ, в Стерлитамаке бригады «скорой» укомплектованы на 40%. По данным медиков Ишимбая, фельдшеры в Стерлитамаке также часто вынуждены ездить по одному, но там, с их слов, присутствует подразделение — есть специализированные бригады: врачебные, травматологические и др. В то время как в Ишимбае фельдшеры выезжают по одному в составе бригады общего профиля.