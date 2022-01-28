Прокуратура Башкирии вынесла обвинение по уголовному делу Антона Орлова

Прокуратура Башкирии вынесла обвинение по уголовному делу Антона Орлова
Прокуратура Башкирии вынесла обвинение по уголовному делу Антона Орлова
28 января, 11:49ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Обвинительное заключение было вынесено в отношении Орлова и двух других фигуранов. Их обвиняют в мошенничестве. Глава профсоюза медработников "Действие" в Башкирии уверен, что уголовное преследование связано с его общественной и профсоюзной деятельностью.

Прокуратура Башкирии вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о сумме в 25 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвинения было предъявлено трем уфимцам, включая Антона Орлова, который является координатором регионального отделения профсоюза медработников "Действие".

Других обвиняемых, по данным "Ъ-Уфа", зовут Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин. Известно, что всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По мнению следствия, Антон Орлов в 2020 году, являясь заместителем директора ООО "Нефте-Сервис", под предлогом поставки дизельного топлива из Узбекистана, похитил более 11 миллионов рублей. Помимо этого, все трое обвиняемых сообщали ложные сведения представителям ООО "Гайрат-82" о поставках партии углеводородных сжиженных газов. Как считает следствие, был заключен договор, но обвиняемые не поставили обещанное топливо и забрали себе деньги.

Сам Антон Орлов сообщил "Ъ-Уфа", что уголовное дело образовалось из-за его общественной и профсоюзной деятельности. Он утверждает, что был опрошен единственный раз в 2021 году в качестве свидетеля, однако позже его перевели в статус обвиняемого. Координатор профсоюза также сообщил, что с двумя другими фигурантами дела он никогда не был знаком и не вел с ними никаких деловых отношений.

Ранее Антон Орлов сообщал MKset о том, что, что информация об уголовном деле появилась сразу после объявления итальянской забастовки сотрудников Ишимбайской скорой помощи. Он заявил, что считает это целенаправленной дискредитацией как самого профсоюза Действие, так и Конфедерации труда России и лично его. Он подчеркнул, что таким образом дискредитируется и стремления работников скорой добиться улучшение условий труда и оплаты.

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