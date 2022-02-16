Олег Хмарин поддержал идею проведения соцопросов по развитию транспорта в Башкирии

В ходе круглого стола транспортный эксперт Олег Арефьев достаточно сурово высказался о нынешней ситуации в сфере транспорта. Однако он не стал зацикливаться на негативе и в контексте разговора о новых маршрутах, которые зачастую дублируют имеющиеся. Арефьев заявил, что ситуация вряд ли изменится без разработки «вменяемых» документов транспортного планирования. По мнению Арефьева сейчас мы Уфе мы не знаем куда автобусы должны или не должны ходить.
Для этого нужно понять, кому и куда надо ехать — изучить основные показатели транспортной мобильности. Во всем мире это изучается с помощью социологических исследований. Я пока не слышал, чтобы они проводились. Нам нужны хорошие исследования транспортного спроса.Олег Арефьев
Глава транспортного управления мэрии Уфы Олег Хмарин с мнением эксперта согласился, и рассказал о планах на проведение исследований уже в этом году. Не стал отрицать Хмарин и того, что задача по разработке подобного документа стоит остро.
В этом году запланировано проведение реальных научно-исследовательских работ и на уровне министерства транспорта и дальше мы планируем работы по оптимизации маршрутной сети.Олег Хмарин
Хмарин уточнил, что для проведения исследований городу понадобится проектный офис и рабочая группа в помощь подрядчику.