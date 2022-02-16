Олег Хмарин поддержал идею проведения соцопросов по развитию транспорта в Башкирии

В ходе круглого стола транспортный эксперт Олег Арефьев достаточно сурово высказался о нынешней ситуации в сфере транспорта. Однако он не стал зацикливаться на негативе и в контексте разговора о новых маршрутах, которые зачастую дублируют имеющиеся. Арефьев заявил, что ситуация вряд ли изменится без разработки «вменяемых» документов транспортного планирования. По мнению Арефьева сейчас мы Уфе мы не знаем куда автобусы должны или не должны ходить.