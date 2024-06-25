Когда в Башкирию вернется тепло

Синоптики поделились своим мнением о том, когда в регион вернется тепло. По словам специалистов, жаркую погоду стоит ожидать во второй половине июля. Есть предположение, что тогда столбики термометра вновь превысят среднегодовые значения. По данным Росгидрометцентра, жара в июле придет в регион со степей Казахстана, оттуда нагретый воздух гонимый сухими ветрами дойдет и до Башкирии и задержится у нас Уральскими горами. Синоптики отмечают, что такое происходит в последние несколько лет стандартно и это прежде всего связано с глобальным потеплением.