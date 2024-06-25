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Концентрация опасного газа в Уфе превысила допустимые нормы

Концентрация опасного газа в Уфе превысила допустимые нормы

25 июня 2024, 01:43
Фото: mkset.ru
Башгидрометцентр сообщил тревожную новость, по данным специалистов, концентрация оксида углерода в столице Башкирии была выше нормы в 7,7 раза.

Накануне специалисты погодного центра на своих датчиках зафиксировали опасное превышение оксида углерода. Этот газ не пахнет, его не увидеть глазами, но он вызывает сильные головные боли. Тошноту, а при длительном воздействии судороги.

Наибольшее количество газа было зафиксировано в центре проспекта Октября, рядом с домом 65/4 и на ул. Мира в Черниковке.

По данным специалистов — это может быть связано с безветренной погодой установившейся накануне с обильным парением от нагретой земли. В любом случае, такое превышение предельно-допустимой нормы ничего хорошего для здоровья граждан не сулит.

Отметим, что ранее жители северной части города жаловались на резкий неприятный запах, который появился в городе сразу же после потопа вызванного обильными осадками в минувшую субботу.

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