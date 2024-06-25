Топ — 5 самых дорогих автомобилей выставленных на продажу в Башкирии

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Land Rover Range Rover 3.0 AT (2022): 23 миллиона рублей
Открывает наш список «Land Rover» стоимостью ₽23 млн. Этот автомобиль представляет собой внедорожник в максимальной комплектации Autobiography.
— Состояние идеальное, автомобиль полностью оклеен бронепленкой, оборудован двойными стеклами с тонировкой и зимними колесами на заказных дисках, — обуславливают стоимость автомобиля собственники.
Land Rover Range Rover 4.4 AT (2022): 24 миллиона рублей
Еще один представитель семейства «Range Rover», вошел в наш список и занимает четвертое место, стоимостью ₽24 млн.
За такую стоимость покупателям предлагают: панорамную крышу, доводчики дверей, проекцию на лобовое стекло, акустическую систему Meridian.
Porsche 911 Carrera 4S 3.8 AMT (2013): 25 миллионов рублей
Третье место нашего списка занимает «Porsche» за ₽25 млн.
Владельцы автомобиля объясняют данную стоимость автомобиля тем, что он выпущен в ограниченной серии.
— Этот спортивный кабриолет выпущен в ограниченной серии в честь 50-летия Porsche 911. Кузов выкрашен в уникальный цвет Geyser Grey (серый металлик), — рассказывают владельцы.
Mercedes-Benz Maybach S-класс 4.0 AT (2023): 27,5 миллионов рублей
Второе место в нашем списке занял «Maybach» за ₽27,5 млн.
Собственники о машине говорят, что Mercedes-Benz Maybach S-класс — эталон комфорта и престижа.
Так же интересен тот факт, что автомобиль выставлен на продажу по низкой цене (по мнению владельцев) из-за срочности продажи, так бы этот автомобиль обошелся покупателю дороже.
Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT (2023): 28,5 миллионов рублей
Первое место в нашем списке занимает внедорожник от «Mercedes» за ₽28,5 млн.
— Mercedes-Benz G-класс AMG с мощным двигателем 4.0 литра (585 л. с.) разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, — рассказывают владельцы.
Мнение эксперта:
— Стоимость этих автомобилей определяется не только их техническими характеристиками, но и престижем бренда, уникальностью комплектаций и их историей. Покупатели таких автомобилей — это люди, которые ценят комфорт, стиль и исключительность. Некоторые из них — бизнесмены, другие — коллекционеры, третьи — просто люди, которые могут себе позволить роскошь, — рассказывает эксперт по оценке автомобилей.
Важно отметить, что в Башкирии рынок элитных автомобилей достаточно развитый. Здесь можно найти не только новые автомобили, но и редкие коллекционные экземпляры. Но нужно помнить, что покупка такого автомобиля — это не только финансовые вложения, но и ответственность. Важно иметь возможности для его содержания и обеспечения безопасности, считает эксперт.
Расходы на покупку и владение:
По мнению эксперта по оценке автомобилей, покупка элитного автомобиля — это лишь начало истории. Важно помнить, что стоимость владения таким автомобилем может быть достаточно высокой.
Основные статьи расходов это налог на транспорт и страховка. Ставка налога на элитные автомобили значительно выше, чем на обычные, а страховка КАСКО для элитных автомобилей стоит дороже, чем для обычных.
Так же ремонт и обслуживание элитных автомобилей требуют специальных знаний и дорогих запчастей.
— Не стоит забывать про топливо. Элитные автомобили, как правило, более прожорливые, чем обычные, что влияет на расходы на бензин, — добавляет эксперт.
Текущее состояние рынка:
По мнению эксперта на текущий момент рынок элитных автомобилей в Башкирии характеризуется определенной стабильностью. Спрос на такие автомобили умеренный, но постоянный. Среди покупателей преобладают предприниматели, высокопоставленные чиновники и люди, зарабатывающие значительные доходы.
— Кроме того, следует отметить, что рынок элитных автомобилей в Башкирии также подвержен влиянию мировых тенденций. Например, рост популярности электромобилей и увеличение спроса на экологически чистый транспорт может отразиться на выборе покупателей и предложениях дилеров, — считает эксперт.