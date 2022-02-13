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В 2022 году на строительство новых улиц и дорог в Уфе выделят 7,2 миллиарда рублей

13 февраля 04:51
Фото: 1MI
Дополнительно к обычному строительству и реконструкции улиц города ведутся работы по масштабным проектам, приуроченным к 450-летию Уфы.

Согласно планам по строительству и реконструкции дорог в Уфе, в этом году на эти цели выделят 7,2 млрд руб.

В числе проектов на этот год — завершение реконструкции транспортной развязки на пересечении пр. Салавата Юлаева и ул. Заки Валиди и старт капитального ремонта старого арочного моста в створе ул. Воровского. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет строительство путепровода через ж/д пути и автодороги в Зинино и Нагаево, которое планируется завершить в середине 2023 года.

Планируется построить девять улиц в микрорайоне «Кузнецовский Затон» общей протяженностью 5,2 км; 2,1 км ул. Мечтателей и Кусимова (Дема); 451 м бульвара Давлеткильдеева (Глумилино).

В рамках строительства нового транспортного коридора идет реконструкция ул. Рабкоров (от ул. Высотная до ул. Кувыкина) на четыре полосы движения. Согласно контракту — также финансируемых в рамках нацпроекта, в этом году будет построено 706 м ул. Высотная протяженностью 706 м.

Нацпроект «Жилье и городская среда» в этому году займется строительство четырех автодорог в микрорайоне «Яркий» общей протяженностью 2,4 км. В микрорайоне «Затон-Восточный» появятся шесть улиц общей протяженностью 4,1 км.

Также начинается строительство части дороги от пр. Салавата Юлаева до западного портала строящегося тоннеля: сейчас изымают и сносят объекты ИЖС для строительства дороги от ул. Комсомольской до пр. Салавата Юлаева.

В рамках механизма инфраструктурных кредитов в период 2022–2023 годов планируется реализовать четыре объекта: реконструкция ул. Пугачева (1 км от ул. Бельской до ул. Сочинской и 2,7 км от ул. Сочинской до ул. Бородинской), строительство ул. Генерала Рыленко (1,2 км от ул. Кувыкина до ул. Пугачева и 71 м транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева).

Кроме того, в 2022–2023 гг. планируется разработка проектной документации по строительству Южного обхода Уфы с мостовым переходом через Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон».

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