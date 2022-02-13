Радий Хабиров обсудил с американской писательницей экспедицию на Землю Франца-Иосифа

Радий Хабиров, Андреа Питцер и Евгений Ферштер обсудили предстоящую поисковую экспедицию по следам штурмана Альбанова. Напомним, в прошлом году были найдены останки одного из соратников Альбанова и в 2022 году планировалось собрать новую экспедицию, чтобы отправиться на яхте (под флагами России и Башкирии) по северным морям в сторону Земли Франца-Иосифа, чтобы вновь искать шхуну «Святая Анна». Ранее предлагалось включить в состав экипажа группу из представителей республики.