mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров обсудил с американской писательницей экспедицию на Землю Франца-Иосифа

13 февраля 06:42
Фото: glavarb.ru
В этом году планируется собрать экспедицию для поиска пропавшей более века назад шхуны «Святая Анна», на которой штурманом плавал уроженец Уфы Валериан Альбанов.

Глава республики Радий Хабиров встретился с американской писательницей Андреа Питцер и полярником Евгением Ферштером.

Андреа Питцер работает над книгой об экспедициях Георгия Седова и Георгия Брусилова, внесших неоценимый вклад в исследование Арктики. В Башкирии Андреа собирает материалы об экспедиции «Святой Анны», штурманом которой был уроженец Уфы Валериан Альбанов. После Уфы Андреа планирует искать фактуру для книги в Петербурге и Архангельске.

Радий Хабиров, Андреа Питцер и Евгений Ферштер обсудили предстоящую поисковую экспедицию по следам штурмана Альбанова. Напомним, в прошлом году были найдены останки одного из соратников Альбанова и в 2022 году планировалось собрать новую экспедицию, чтобы отправиться на яхте (под флагами России и Башкирии) по северным морям в сторону Земли Франца-Иосифа, чтобы вновь искать шхуну «Святая Анна». Ранее предлагалось включить в состав экипажа группу из представителей республики.

Напомним, музей полярников открыли в Уфе в прошлом году в отреставрированном историческом здании на ул. Свердлова. Экспозиция посвящена истории освоения Арктики и ключевым полярникам, в том числе уроженцам Башкирии.

— Сегодня с американской писательницей Натали Андреа Питцер и исследователем Арктики Евгением Ферштером обсудили планы по подготовке экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Планы сложные, но реальные, — отметил Радий Хабиров.

Материалы по теме
«Обидно, что мы таких людей забываем»: в Уфе на музей полярника выделят 6 млн рублейВ Уфе открылся новый Музей полярников имени Валериана Альбанова
#Новости#Андрей Королев#Культура
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48