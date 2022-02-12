После пожара в жилом доме в Башкирии скончалась пожилая женщина

В городе Дюртили 11 февраля загорелся жилой дом ну улице Советской. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что происходит «открытое горение веранды и внутренних стен на общей площади 20 кв. м.»
Из горящего дома сумела самостоятельно выбраться его хозяйка — 73-летняя женщина.
Однако, по словам сотрудников ведомства, после вызова скорой помощи пострадавшая почувствовала недомогание. Прибывшие на место пожара медики вынуждены были констатировать смерть женщины.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — также отмечают в пресс-службе МЧС.