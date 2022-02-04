Смерть в пожаре из-за разгерметизации баллона газа в СНТ под Уфой проверят в следкоме

Смерть в пожаре из-за разгерметизации баллона газа в СНТ под Уфой проверят в следкоме
Смерть в пожаре из-за разгерметизации баллона газа в СНТ под Уфой проверят в следкоме
Сегодня, 11:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: Следком Башкирии
В ведомстве сообщили о доследственной проверке по факту гибели женщины в пожаре в СНТ, проверят они и обстоятельства при которых в пожаре пострадали еще четверо.

В пресс-службе следственного комитета по Башкирии сообщили о том, что следователи в ходе доследственной проверки выяснят все причины и условия произошедшего накануне, 3 февраля в Уфе пожара в СНТ. Напомним, предположительно из-за разгерметизации газового баллона в одном из дачных домов в СНТ «Солнечная поляна» в Уфимском районе произошел пожар. В огне погибла женщина 1980 года рождения. В разной степени пострадали еще четверо человек, две женщины и мужчина.

Один из пострадавших мужчин, как выяснилось, оказался на происшествии случайно, он двигался по своим делам, однако увидел горящее здания и отправился на помощь. Он вытащил из огня двоих пострадавших, но и сам пострадал, надышавшись газом. В МЧС сообщали, что спасателя-добровольца госпитализировали в токсикологию 21 больницы в Уфе.

В следкоме сообщили, что на место пожара в СНТ «Солнечная поляна» уже выезжали и следователи и полицейские. Работали правоохранители совместно с МЧС. На данный момент уже проведен осмотр места происшествия, также следователи назначили комплекс судебных экспертиз. Также в следкоме сообщили о том, что очевидцы происшествия уже опрошены.

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