В уфимской пятиэтажке по улице Братьев Кадомцевых произошел пожар с погибшим

В уфимской пятиэтажке по улице Братьев Кадомцевых произошел пожар с погибшим
В уфимской пятиэтажке по улице Братьев Кадомцевых произошел пожар с погибшим
Сегодня, 20:34ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожарные приехали на вызов в пятиэтажку по улице Братьев Кадомцевых, однако в ходе тушения обнаружили тело мужчины, сообщили в МЧС Башкирии 8 февраля.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили о произошедшем сегодня, 8 февраля пожаре. Произошел он в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Братьев Кадомцевых.

На вызов оперативно выехали пожарные и другие компетентные службы. На месте пожарные обнаружили горящей двухкомнатную квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома. огонь повредил домашнюю утварь на площади четыре квадратных метра, но к сожалению на этом не ограничился. В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили тело погибшего. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

На месте работает дознаватель МЧС и следственно оперативная группа,им и предстоит выяснить причину пожара.

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