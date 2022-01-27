Еще шесть ЛиАЗов из Москвы доставят в Уфу вдобавок к уже стоящим в троллейбусном депо

В декабре прошлого года в Уфу своим ходом приехали 9 подержанных автобусов марки ЛиАЗ из Москвы. Это автобусы большого и сверхбольшого класса. Столица России на безвозмездной основе передала их Уфе. Однако пока что на городские маршруты автобусы не вышли, а все еще ждут своего часа на территории троллейбусного депо № 1 в Уфе.
Совсем скоро, на следующей неделе за еще шестью автобусами из Уфы будут направлены бригады специалистов, которые и привезут в Уфу дополнительные автобусы.
Ведутся переговоры об условиях дальнейшего получения Уфой автобусов из Москвы в более хорошем техническом состоянии.администрация Уфы