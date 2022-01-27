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Еще шесть ЛиАЗов из Москвы доставят в Уфу вдобавок к уже стоящим в троллейбусном депо

27 января 03:35
Фото: Администрация Уфы
26 января в мэрии Уфы рассказали о скором прибытии в Уфу еще шести московских подержанных автобусов.

В декабре прошлого года в Уфу своим ходом приехали 9 подержанных автобусов марки ЛиАЗ из Москвы. Это автобусы большого и сверхбольшого класса. Столица России на безвозмездной основе передала их Уфе. Однако пока что на городские маршруты автобусы не вышли, а все еще ждут своего часа на территории троллейбусного депо № 1 в Уфе.

Совсем скоро, на следующей неделе за еще шестью автобусами из Уфы будут направлены бригады специалистов, которые и привезут в Уфу дополнительные автобусы.

Ведутся переговоры об условиях дальнейшего получения Уфой автобусов из Москвы в более хорошем техническом состоянии.администрация Уфы

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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