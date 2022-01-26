В Европейском парламенте предложили уменьшить экспорт древесины

По его словам, экспорт европейской древесины наносит урон целям ЕС в плане изменения климата. Кроме того, несмотря на масштабное производство бревна в Евросоюзе (в частности, во Франции и Румынии), европейская деревообрабатывающая промышленность испытывает недостаток предложения, пишет RT. Однако при всем этом европейскую древесину регулярно поставляют в США и Китай, подчеркнул евродепутат.