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В Европейском парламенте предложили уменьшить экспорт древесины

26 января 20:59
Фото: pxhere.com
Французский евродепутат Эммануэль Морель обратился с запросом в Еврокомиссию. В своем обращении он выразил озабоченность относительно вывоза древесины из Европы для нужд других стран и поинтересовался, не планирует ли ЕК приостановить вывоз сырья, аналогично тому, как это делает Россия.

По его словам, экспорт европейской древесины наносит урон целям ЕС в плане изменения климата. Кроме того, несмотря на масштабное производство бревна в Евросоюзе (в частности, во Франции и Румынии), европейская деревообрабатывающая промышленность испытывает недостаток предложения, пишет RT. Однако при всем этом европейскую древесину регулярно поставляют в США и Китай, подчеркнул евродепутат.

Он также напомнил, что в 2017 году в Китае вырубка леса поставлена под запрет на ближайшие 99 лет с целью наращивания запасов древесины. По словам евродепутата, этот факт негативным образом сказывается на работе лесопильных предприятий Европы и поставках древесины на европейский рынок.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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