В больнице Октябрьского начал работать новый аппарат МРТ

По словам главврача больницы Сергея Иванова, он обладает рядом преимуществ перед аналогичными устройствами. В частности, он позволяет проводить исследования на современном уровне, выявлять минимальные образования и изменение структуры органов, а это важное подспорье в работе врачей-клиницистов.