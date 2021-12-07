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В больнице Октябрьского начал работать новый аппарат МРТ

7 декабря 2021, 06:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Аппарат стоимостью более 100 млн рублей был получен по нацпроекту. Исследования на нем будут бесплатными.

В больнице Октябрьского ввели в эксплуатацию аппарат МРТ. Стоимость аппарата — 104,5 млн руб., исследование для всех пациентов больницы будет бесплатным.

По словам главврача больницы Сергея Иванова, он обладает рядом преимуществ перед аналогичными устройствами. В частности, он позволяет проводить исследования на современном уровне, выявлять минимальные образования и изменение структуры органов, а это важное подспорье в работе врачей-клиницистов.

В целом же, методы МРТ позволяют выявлять ранние стадии онкологических заболеваний, контролировать эффективность лечения, планировать хирургические вмешательства и лучевую терапию.

Аппарат был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медорганизациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.

#Новости#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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