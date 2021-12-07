Без QR-кода никуда: пандемия подстегнула интерес к цифровой рекламе в Башкортостане

Директор башкирского филиала МТС Егор Фисюк в своем микроблоге рассказал о двукратном росте спроса на сервис для запуска таргетированной рекламы в интернете и целевых рассылок среди малого и среднего бизнеса в Башкортостане с начала введения системы QR-кодов в регионе.
В Башкортостане наибольший интерес к сервису для запуска умной рекламы «МТС Маркетолог» проявляли фитнес-студии. На них приходится около 40% запросов. На втором месте по спросу – компании из сферы ритейла, которые, как и представители сферы услуг, информируют жителей об актуальном графике работы, условиях посещения и проводимых акциях. Замыкают тройку рестораны и кафе, напоминающие о возможности доставки своих блюд.
Среди регионального бизнеса лидером по спросу на сервис умной рекламы стали банки и финансовые компании, которые с помощью таргетированной смс-рассылки предлагают уфимцам специальные предложения по банковским вкладам и картам. На эту сферу пришлось более 30% новых обращений. На втором месте по росту спроса интереса к сервису расположились заведения общепита – они занимают 23% обращений. Кафе и рестораны стали чаще информировать действующих и потенциальных клиентов об условиях доставки и спецпредложениях, которые быстро меняются в условиях введения и снятия ограничений.
Когда посещаемость заведения падает на 80-90%, то каждый день работы ощутимо бьет по карману. Поэтому в период введения QR-кодов бизнес Башкирии продолжает искать форматы оперативной коммуникации с потенциальными клиентами. Рекламные сервисы на основе Big Data позволяют отправлять сообщения именно тем людям и в тот момент времени, когда информация для них будет максимально актуальной. Например, уфимские кафе рассказывают о специальных условиях для заказа «на вынос» живущим по соседству людям, отмечает директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
«МТС Маркетолог» помогает предпринимателям самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете. С помощью специальной платформы бизнес может сделать точечную рассылку, опираясь почти на 200 параметров, среди которых геолокация, пол, возраст и сфера интересов потенциального покупателя. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели – абоненты любых операторов.