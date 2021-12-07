Без QR-кода никуда: пандемия подстегнула интерес к цифровой рекламе в Башкортостане

Когда посещаемость заведения падает на 80-90%, то каждый день работы ощутимо бьет по карману. Поэтому в период введения QR-кодов бизнес Башкирии продолжает искать форматы оперативной коммуникации с потенциальными клиентами. Рекламные сервисы на основе Big Data позволяют отправлять сообщения именно тем людям и в тот момент времени, когда информация для них будет максимально актуальной. Например, уфимские кафе рассказывают о специальных условиях для заказа «на вынос» живущим по соседству людям, отмечает директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.