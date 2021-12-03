World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

Побороться за награды может любой игрок, в активе которого не менее 1 000 сражений в режиме «Случайный бой». По традиции особые привилегии у абонентов тарифа «Игровой», из них будет сформирован отдельный дивизион со своим призовым фондом. Участнику «Стрима года» нужно провести минимум пять случайных боев. При этом итоговый рейтинг будет сформирован на основании суммарного чистого опыта за пять лучших боев из тридцати возможных у каждого участника (не более пяти боев в день).