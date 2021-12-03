В Уфе за день до Нового года подорожает стоимость проезда на четырех маршрутах города

Отметим, 11 ноября Фанис Батыров говорил о грядущем 25 ноября повышении цен заверил, что после повышения цен 25 ноября, до весны повышение стоимости проезда не ожидается, да и не факт, что цены будут расти весной, тогда будет рассчитана рентабельность и уже на основании расчетов и будет приниматься решение. судя по всему ситуация в очередной раз изменилась.