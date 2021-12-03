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В Уфе за день до Нового года подорожает стоимость проезда на четырех маршрутах города

3 декабря 2021, 05:19
Фото: 1mediainvest
30 декабря пассажирам маршрутов под номерами 232, 230, 262к и 270 придется отдать за проезд на пять рублей больше, причем неважно, наличными деньгами, безналом или же картой Алга, сообщает мэрия Уфы.

3 декабря на сайте администрации Уфы появилось сообщение о том, что один из самых востребованных частных перевозчиков башкирской столицы предприниматель Фанис Батыров проинформировал и мэрию и горожан о грядущем изменении тарифов на проезд в его автобусах, следующих по четырем популярным направлениям: № 230 «Микрорайон «Белореченский» - ул. Дзержинского», №232 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «ЖК Цветы Башкирии», № 262к «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский», №270 «Микрорайон «Белореченский» - школа №75».

30 декабря 2021 года на вышеуказанных маршрутах пассажирам предстоит отдать за проезд не 30, а 35 рублей, при этом неважно каким образом пассажир будет оплачивать проезд, наличными, безналом или же картой Алга.

Отметим, 11 ноября Фанис Батыров говорил о грядущем 25 ноября повышении цен заверил, что после повышения цен 25 ноября, до весны повышение стоимости проезда не ожидается, да и не факт, что цены будут расти весной, тогда будет рассчитана рентабельность и уже на основании расчетов и будет приниматься решение. судя по всему ситуация в очередной раз изменилась.

Тогда же в ходе пресс-завтрака издания Коммерсант Батыров Заявил, что тарифы должны быть существенно выше, так как частные перевозчики лишены финансовой поддержки от властей. Из этого и следует буквально вынужденное повышение цен, нацеленное на то, чтобы частные предприятия-перевозчики не работали в убыток себе. Он назвал оптимальную по его мнению стоимость проезда – 36-38 рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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