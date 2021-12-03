В Уфе за день до Нового года подорожает стоимость проезда на четырех маршрутах города

3 декабря на сайте администрации Уфы появилось сообщение о том, что один из самых востребованных частных перевозчиков башкирской столицы предприниматель Фанис Батыров проинформировал и мэрию и горожан о грядущем изменении тарифов на проезд в его автобусах, следующих по четырем популярным направлениям: № 230 «Микрорайон «Белореченский» - ул. Дзержинского», №232 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «ЖК Цветы Башкирии», № 262к «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский», №270 «Микрорайон «Белореченский» - школа №75».
30 декабря 2021 года на вышеуказанных маршрутах пассажирам предстоит отдать за проезд не 30, а 35 рублей, при этом неважно каким образом пассажир будет оплачивать проезд, наличными, безналом или же картой Алга.
Отметим, 11 ноября Фанис Батыров говорил о грядущем 25 ноября повышении цен заверил, что после повышения цен 25 ноября, до весны повышение стоимости проезда не ожидается, да и не факт, что цены будут расти весной, тогда будет рассчитана рентабельность и уже на основании расчетов и будет приниматься решение. судя по всему ситуация в очередной раз изменилась.
Тогда же в ходе пресс-завтрака издания Коммерсант Батыров Заявил, что тарифы должны быть существенно выше, так как частные перевозчики лишены финансовой поддержки от властей. Из этого и следует буквально вынужденное повышение цен, нацеленное на то, чтобы частные предприятия-перевозчики не работали в убыток себе. Он назвал оптимальную по его мнению стоимость проезда – 36-38 рублей.