На улицах Уфы в ходе спецоперации «Автобус» ГИБДД выявила 171 неисправную машину

Сегодня, 2 декабря были озвучены данные о том, что всего за пять дней, в период с 22 по 26 ноября выявили 70 нарушений ПДД среди 180 задержанных машин и 171 факт управления транспортным средством, при наличии технических неисправностей, что недопустимо.
Также инспекторами было обнаружено 20 непристегнутых ремней, 16 нарушений правил маневрирования и 14 нарушений правил перевозки пассажиров. На основании выявленных нарушений в отношении юридических лиц транспортных предприятий составлено 20 административных материалов, а в отношении физических лиц – 6.
С 22 по 26 ноября 2021 года в Уфе с участием общественного транспорта была зарегистрирована лишь одна авария, в которых получили травмы 2 человека, к счастью обошлось без пострадавших.