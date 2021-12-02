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На улицах Уфы в ходе спецоперации «Автобус» ГИБДД выявила 171 неисправную машину

2 декабря 2021, 13:24
Фото: 1MediaInvest
2 декабря ГИБДД Башкирии опубликовали данные о рейдах направленных на выявление нарушенией в свере пассажирских перевозок.

Сегодня, 2 декабря были озвучены данные о том, что всего за пять дней, в период с 22 по 26 ноября выявили 70 нарушений ПДД среди 180 задержанных машин и 171 факт управления транспортным средством, при наличии технических неисправностей, что недопустимо.

Также инспекторами было обнаружено 20 непристегнутых ремней, 16 нарушений правил маневрирования и 14 нарушений правил перевозки пассажиров. На основании выявленных нарушений в отношении юридических лиц транспортных предприятий составлено 20 административных материалов, а в отношении физических лиц – 6.

С 22 по 26 ноября 2021 года в Уфе с участием общественного транспорта была зарегистрирована лишь одна авария, в которых получили травмы 2 человека, к счастью обошлось без пострадавших.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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