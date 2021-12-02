На улицах Уфы в ходе спецоперации «Автобус» ГИБДД выявила 171 неисправную машину

Сегодня, 2 декабря были озвучены данные о том, что всего за пять дней, в период с 22 по 26 ноября выявили 70 нарушений ПДД среди 180 задержанных машин и 171 факт управления транспортным средством, при наличии технических неисправностей, что недопустимо.