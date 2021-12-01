ИП Искалин попросил Бастрыкина возбудить уголовное дело на чиновника мэрии Уфы

Это так, я обратился и в суд, и в прокуратуру и к Александру Бастрыкину по поводу беспредельного действия властей, они препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности. В свою очередь отмечу, что я своевременно писал письма по обоим маршрутам, документы есть, но мне решили оставить малый класс, при этом требуют и его с улицы удалить до 25 ноября. Все пазики я убрал, но проверку и это не удовлетворило.Виктор Искалин