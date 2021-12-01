ИП Искалин попросил Бастрыкина возбудить уголовное дело на чиновника мэрии Уфы

Информацию об обращении перевозчика непосредственно к главе федерального следкома Александру Бастрыкину сообщает и официальный представитель Искалина Наталья Тептерева и сам Виктор Искалин.
Это так, я обратился и в суд, и в прокуратуру и к Александру Бастрыкину по поводу беспредельного действия властей, они препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности. В свою очередь отмечу, что я своевременно писал письма по обоим маршрутам, документы есть, но мне решили оставить малый класс, при этом требуют и его с улицы удалить до 25 ноября. Все пазики я убрал, но проверку и это не удовлетворило.Виктор Искалин
Mkset уже сообщал о том, что начальник Управления транспорта и связи Олег Хмарин сообщил, что перевозчик 272 маршрута не согласовывал свои действия с мэрией Уфы. По словам чиновника, информация об этом поступила вечером 26 ноября. Из-за этого пришлось усилить работу 290 маршрута, добавить автобусы большого и среднего класса.
Однако именно к Олегу Хмарину Виктор Искалин и предъявляет свои претензии, заявляя, что письма писал и имеет все подтверждающие это документы. Но результата от предпринятых им действий не последовало.
Представитель Виктора Искалина, руководителя Ассоциации пассажирских перевозок сообщила, что на сегодня не рассмотрено ни заявление о выдаче карт как не получены и ответы, несмотря на то, что сказано, что рассматриваются они оперативным способом.. Тептерева предполагает, что рассматриваются эти вопросы в сторону и в интересах ГУП «Башавтотранс», маршруты которого и заменили маршруты Искалина, чем вызвали волну возмущения у граждан.
Напомним, сегодня в городской администрации сообщили, что общественный транспорт частников меняют на машины транспортного управления. Маршруты 272 и 298 были заменены на аналогичные 290 и 226. Вчера, 30 ноября мэрия сообщила о том, что жители могут пользоваться альтернативными 290 и 226 маршрутами, которые дублируют отмененные.