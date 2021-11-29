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Башкирия оказалась в числе самых закредитованных регионов России

29 ноября 2021, 05:26
Фото: 1mediainvest
29 ноября рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения опубликовали РИА-Новости.

РИА Новости составило рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения в 2021 году. Башкирия расположилась на 79-й строчке рейтинга закредитованности населения, против 78 строчки в 2020 году.

В соответствии с данными рейтинга соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2021 году в Башкирии составило 80,1, против 70,6% в 2020 году.

В среднем житель Башкирии должен банкам 340,1 тысячи рублей, при том что в 2020 году долг среднего жителя региона составлял 275,4 тысячи рублей.

При этом за 12 месяцев задолженность на одного человека увеличилась на 60,8 тысяч рублей.

Хуже чем в Башкирии дела с закредитованностью населения обстоят в республике Калмыкия, республике Тыва и в Курганской области, также еще ниже Башкирии в рейтинге оказались Удмуртская республика, Оренбургская область и Алтайский край.

Отметим, 22 ноября Mkset сообщал, что в Башкирии 12 кредитующих население компаний работают нелегально. Большая часть подобных компаний — бывшие ломбарды, которые не вошли в обновленный реестр Нацбанка. Также список покинули и микрокредитные компании.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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