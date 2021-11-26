mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе планируют достроить «Дом смерти» и благоустроить территорию вокруг

26 ноября 2021, 07:43
Фото: соцсети
«Дом смерти» — 10-этажный долгострой, расположенный на улице Кирова. По проекту планировки территории Горсовет Уфы уже назначил общественные обсуждения, сообщает пресс-служба.

Стало известно, что депутаты Горсовета намерены достроить «Дом смерти», а также благоустроить территорию, ограниченную улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Так, Горсоветом уже назначены общественные обсуждения по планировке указанной территории.

Отмечается, в квартале находятся многоэтажные жилые дома и застройки средней этажности, детские сады № 245 и № 170, а также подземный паркинг. В частности, согласно плану проекта будет реконструирован детский сад № 170, в результате чего его вместимость будет увеличена до 340 детей. Добиться это планируется возведением нового трехэтажного здания. Увеличены будут и парковочные места — на территории собираются построить двухуровневый паркинг на 174 машины.

Что касается самого «Дома смерти», то по словам пресс-службы Горсовета, в данном проекте планируется завершить его строительство, благоустроить прилегающую территорию, разместить нормативные по ширине проезды, необходимые площадки благоустройства.

Известно, что общественные обсуждения завершаться 1 февраля 2022 года, а вся необходимая информация будет представлена в администрации Кировского района.

Напомним, свое название «Дом смерти» получил после неоднократных несчастных случаев, которые происходили на его территории. Десятиэтажный дом на улице Пархоменко должен был быть сдан еще в декабре 2010 года. Так, в середине ноября приставы добились ограждения строительной площадки, а на директора Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», который ранее являлся застройщиком «дома смерти», возбудили уголовное дело по подозрению в необеспечении безопасности на объекте незавершенного строительства.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48