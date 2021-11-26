В Уфе планируют достроить «Дом смерти» и благоустроить территорию вокруг

Напомним, свое название «Дом смерти» получил после неоднократных несчастных случаев, которые происходили на его территории. Десятиэтажный дом на улице Пархоменко должен был быть сдан еще в декабре 2010 года. Так, в середине ноября приставы добились ограждения строительной площадки, а на директора Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», который ранее являлся застройщиком «дома смерти», возбудили уголовное дело по подозрению в необеспечении безопасности на объекте незавершенного строительства.