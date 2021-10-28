В Уфе приставы завели уголовное дело на директора центра инвалидов по зрению

В Уфе приставы завели уголовное дело на директора центра инвалидов по зрению
В Уфе приставы завели уголовное дело на директора центра инвалидов по зрению
Вчера, 17:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
28 октября судебные приставы возбудили уголовное дело по части 2 315 статьи УК РФ, директор центра не обеспечил безопасность уфимского «дома смерти» по улице Пархоменко, сообщили в пресс-службе УФССП.

Сегодня, 28 октября стало известно о том, что судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении директора Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч», возбудили его по подозрению в необеспечении безопасности на объекте незавершенного строительства.

Речь идет о печально известном в Уфе и за ее пределами «доме смерти», недостроенного здания в центре Уфы, в котором с пугающей частотой погибают люди. Пресс-служба судебных приставов сообщила, что директор «Луч» должен был по решению суда выполнить обследование несущих и ограждающих конструкций недостроя по адресу улица Пархоменко в квартале 290-292 на предмет несущей способности и соответствие проектной документации. Приставы сообщают и о том, что директору полагалось восстановить ограждение строительной площадки, чего он делать не стал.

Приставы сообщают и то, что директора лично предупреждали и о возбуждении исполнительного производства, и о грозящей за неисполнение решения суда, но мер для должного исполнения решения суда, которое вступило в законную силу он, по данным пресс-службы УФССП, не принял. Если вина директора будет доказана, ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, застройщиком «доме смерти» ранее являлся Региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч», заказчиком выступило ООО «ЭнергоТехСервис», а инвестором был ЖСК «Дуслык-Строй».Строительство жилой многоэтажки со встроенно-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра планировалось закончить в далеком 2011 году.

В июне 2021 года РБК-Башкортостан сообщал о том, что проблемный объект может достроить фонд дольщиков. Центр «Луч» признал банкротом, точнее восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитража Башкирии о банкротстве застройщика.

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