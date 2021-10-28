В Уфе приставы завели уголовное дело на директора центра инвалидов по зрению

Речь идет о печально известном в Уфе и за ее пределами «доме смерти», недостроенного здания в центре Уфы, в котором с пугающей частотой погибают люди. Пресс-служба судебных приставов сообщила, что директор «Луч» должен был по решению суда выполнить обследование несущих и ограждающих конструкций недостроя по адресу улица Пархоменко в квартале 290-292 на предмет несущей способности и соответствие проектной документации. Приставы сообщают и о том, что директору полагалось восстановить ограждение строительной площадки, чего он делать не стал.