В Татышлинском районе Башкирии предложили построить кирпичный завод за 180 млн рублей

Вчера, 25 ноября стало известно о планах по возведению в Татышлинском районе республики высокотехнологичного производства, известен и бюджет инвестпроекта, он составляет 180 миллионов рублей. По расчетам проект-менеджеров корпорации развития завод в селе Верхние Татышлы предоставит 50 рабочих мест.
По словам главы Корпорации Наиля Габбасова инвестор сможет окупить проект за достаточно короткий срок – 2,5 года, так как кирпич является очень популярным и широко распространенным строительным материалом. Предполагается, что при хорошо отлаженном производстве кирпич можно будет поставлять и на объекты внутри региона и продавать в другие регионы, что должно положительно сказаться на экономике Башкирии.
Отмечается, что в селе уже готовы объекты недвижимости, в которых можно будет разместить предприятие. Предусмотрены для проекта и льготы, в числе которых налоговые и аренда земли без торгов, инвестпроект могут включить в перечень приоритетных.