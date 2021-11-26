Отечественные авто и иномарки: какие машины выбирают жители Урала

«Исследование показало, что семьи в возрасте от 30 до 50 лет с высоким уровнем дохода и высшим образованием обладают более чем 1 машиной с более высокими качественными характеристиками. Как правило, люди, которые попадают под это описание очень активны, ценят свое время и не хотят тратить его на долгие формальные процедуры. Недавно СберСтрахование запустило своё собственное ОСАГО, которое предлагает высокий уровень сервиса и надежность, а значит, компания поможет оперативно решить вопросы, связанные с ДТП. Кроме того, автовладельцев может заинтересовать полис КАСКО с выгодой 30% для водителей, у которых не было убытков по предыдущему полису».