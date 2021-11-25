Уфимец показал огромную неогороженную по периметру яму на улице Комсомольской

Харт Исхаков возмутился тем, что такая огромная яма находится в центре города и особо подчеркнул то, что вокруг нет никаких опознавательных знаков о ее наличии. Ни ограды, ни указателей, ни предупреждающих знаков. Описал проблему мужчина, известный художественным сатирическим образом чиновника Тюлюкбаева (выдуманный комический персонаж - прим.ред.)
С приходом нового чиновника, у людей всегда появляются надежды, но спустя время этот чиновник оказывается на дне ямы надежды, которую он сам же и вырыл. А вообще пост не про то, что улица Комсомольская превратилась в он-лайн сериал о "возможностях власти".Харт Исхаков
Исхаков отметил, что глубина ямы значительна, и она никак не огорожена и предположил, что ситуация изменится лишь после того, как там случится происшествие.
И естественно, когда туда упадёт ребёнок, все службы города будут кричать о безопасности детей, усилят охрану этого места, поставят туда 10-15 полицейских, оцепят место происшествия машинами с проблесковыми маячками, огородят забором.Харт Исхаков
В комментариях под постом отметился и аккаунт уфимской администрации. В сообщении пояснили, что на этом участке соберут камеру ливневой канализации.
Подрядная организация заказала материалы, ожидает поставку в первой декаде декабря. Отметим, что яму огородили.Администрация Уфы