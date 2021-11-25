Уфимец показал огромную неогороженную по периметру яму на улице Комсомольской

С приходом нового чиновника, у людей всегда появляются надежды, но спустя время этот чиновник оказывается на дне ямы надежды, которую он сам же и вырыл. А вообще пост не про то, что улица Комсомольская превратилась в он-лайн сериал о "возможностях власти".Харт Исхаков