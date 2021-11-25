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Уфимец показал огромную неогороженную по периметру яму на улице Комсомольской

25 ноября 2021, 17:19
Фото: facebook.com Hart Iskhakov
Сегодня, 25 ноября Харт Исхаков опубликовал на своей странице в соцсети фото и видео масштабной ямы на улице Комсомольской, которая ужасает своими размерами, однако не огорожена и припорошена снегом, на его пост отреагировали в городской администрации.

Харт Исхаков возмутился тем, что такая огромная яма находится в центре города и особо подчеркнул то, что вокруг нет никаких опознавательных знаков о ее наличии. Ни ограды, ни указателей, ни предупреждающих знаков. Описал проблему мужчина, известный художественным сатирическим образом чиновника Тюлюкбаева (выдуманный комический персонаж - прим.ред.)

С приходом нового чиновника, у людей всегда появляются надежды, но спустя время этот чиновник оказывается на дне ямы надежды, которую он сам же и вырыл. А вообще пост не про то, что улица Комсомольская превратилась в он-лайн сериал о "возможностях власти".Харт Исхаков

Исхаков отметил, что глубина ямы значительна, и она никак не огорожена и предположил, что ситуация изменится лишь после того, как там случится происшествие.

И естественно, когда туда упадёт ребёнок, все службы города будут кричать о безопасности детей, усилят охрану этого места, поставят туда 10-15 полицейских, оцепят место происшествия машинами с проблесковыми маячками, огородят забором.Харт Исхаков

В комментариях под постом отметился и аккаунт уфимской администрации. В сообщении пояснили, что на этом участке соберут камеру ливневой канализации.

Подрядная организация заказала материалы, ожидает поставку в первой декаде декабря. Отметим, что яму огородили.Администрация Уфы

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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